Светско събитие, касаещо семейство Тръмп, се очаква този уикенд. Най-големият син на американския президент, 48-годишният Доналд Тръмп-младши би трябвало, както е планирано, да се ожени за манекенката Бетина Андерсън, с която се сгоди през декември миналата година, съобщава Бе Еф Ем Те Ве.

По този повод президентът Тръмп беше попитан дали ще присъства на щастливото събитие. Той заяви, че ще се опита да присъства, но подчерта, че сега не е най-подходящият момент да гостува на сватбено тържество „заради войната в Иран или заради друго нещо" .

"Ако отида на сватбата, може би някой ще ме убие, а ако не отиде, може би ще ме убият фалшивите новини“, заяви Тръмп.

Журналисти не изключват и хипотезата сватбата да се отложи заради неяснотата относно Иран в този момент. Неотдавна пък на събитие, на което присъства Тръмп, нападател произведе изстрели и му бяха повдигнати съответните обвинения.

Според източници сватбата на Тръмп-младши ще бъде на малък остров от Бахамския архипелаг и това би направило малко вероятно присъствието на Тръмп там заради въпроса с преговорите относно Иран, върху който той е фокусиран.

Гостите на сватбеното тържество щели да бъдат около 50.

Това ще е втори брак за Доналд Тръмп-младши. Първата му съпруга Ванеса се разведе с него през 2018 г. след 12-годишен брак. В сряда тя съобщи, че е била диагностицирана с рак на гърдата, посочва Си Ен Ен. Ванеса също беше модел. От брака си с Тръмп тя има пет деца – Кай, Доналд Тръмп-трети, Тристан, Спенсър и Клоуи, припомня „Пийпъл“.

Доналд Тръмп има също пет деца от три брака – Доналд Тръмп-младши, Ерик Тръмп и Иванка Тръмп от първия му брак с Ивана Тръмп, Тифани Тръмп от брака му с Марла Мейпълс и Барън Тръмп от брака му с настоящата му половинка Мелания.