Обявиха първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Класираните са 11 746 деца. В събитието участваха столичният градоначалник Васил Терзиев, който даде старт на класирането, и заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

БТА

Класираните деца по набор са 2020 г. - 918 деца , 2021 г. - 438 деца, 2022 г. са 548 деца, 2023 г. са 4 714 деца (първа група) , 2024 г са 3299 деца (втора яслена група), и 2025 г. - 1829 деца (първа яслена група). За яслените групи недостигът е 5400 места. Свободните места след това класиране са над 3 000.

Общо кандидатсващите в класирането са 22 680 , но от тях има кандидатстващи за преместване - 2698, което означава, че 8236 нямат места, обясниха от Столична община.

Според Желязкова компенсациите вече не трябва да се отпускат по критерий "неприето дете в детска градина", защото в момента много родители кандидатстват само заради това.

Желязкова обясни, че още яслени групи са в опасност и може да се наложи от септември някои да бъдат закрити. Приетите деца в тези ясли най-вероятно ще бъдат разпределени в първи групи.

Проблем е и липсата на персонал - не достигат 230 медицински сестри, а много от заетите са над 60 години.

Столичната община удължи с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием. В началото на май от Общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да обмислят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием. За осигуряване на предвидимост за семействата беше определено първото класиране да бъде на 22 май, второ – на 5 юни, а трето – на 19 юни.

В началото на май стана известно, че новата Наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като ВАС остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 г. правила да се прилагат в настоящата кампания.