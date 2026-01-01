Софийската градска прокуратура (СГП) ще внесе протест срещу присъдата на Софийския градски съд от вчера по делото срещу Петьо Петров - Еврото. Това съобщиха от държавното обвинение.

След постановената на 21 май присъда, с която съдът сне Петров от издирване, наблюдаващият прокурор по делото срещу бившия следовател за изнудване незабавно е разпоредил той отново да бъде обявен за общодържавно издирване чрез органите на СДВР.

С постановената вчера присъда Петров е признат за виновен за документно престъпление, извършено в периода 2019-2020 г. Според съда той е склонил и улеснил други лица съзнателно да се ползват от неистински частни документи, сред които фактури и договори. За това деяние той е освободен от наказателна отговорност и му е наложена глоба в размер на 2556,46 евро.

Същевременно съдът призна Петров за невинен по обвинението за документна измама в особено големи размери. Според обвинението престъплението е било свързано с парична сума, златно кюлче и монети на обща стойност 1 301 966,65 лева.

Съдът реши: Глоба от 2556 евро за Пепи Еврото, отмениха ареста му

От СГП посочват, че считат присъдата за необоснована и постановена в противоречие със закона. Прокуратурата ще поиска от Софийския апелативен съд да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да му наложи съответно наказание.

От държавното обвинение уточняват, че конкретните аргументи към протеста ще бъдат изложени след изготвянето на мотивите към съдебния акт и след като наблюдаващият прокурор се запознае с тях.

Междувременно по друго дело, наблюдавано от СГП, Петьо Петров е привлечен като обвиняем за изнудване. Разследването е било спряно заради отсъствието му и обявяването му за общодържавно издирване по вече внесеното в съда производство.