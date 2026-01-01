Майката на малтретирания Адриан от Пловдив Стела Димитрова се опасява подсъдимият за насилието неин бивш партньор Петър Чернев да не излезе от ареста.

Тя също е удряна от него, но разследването за това не е приключило. "Проучила съм как стоят нещата с издаването на ограничителна заповед, но се надявам на справедлива присъда - на строго наказание за такова тежко престъпление", обясни тя преди делото срещу Чернев, по което е свидетел, предава "24 часа".

Съдът в Пловдив за втори път отстрани адвоката на малтретирания Адриан

Според нея синът ѝ е добре, живее с баща си в Германия и се възстановява. "Ходи на терапевти и психолози, за да може да преживее травмата от преживяното. Виждаме се на видеовръзка, а лятото ги чакаме да си дойдат у нас", каза Стела Димитрова.

Едва 5-годишното момче е било системно бито и унижавано от пастрока си в края на 2023 до януари 2024 г., твърди прокуратурата. Според обвинението Чернев карал детето да го моли да го убие и снимал видеа с издевателствата си.

Пастрокът, осъден за насилие над малкия Адриан от Пловдив, обжалва

Удрял го и с душ телефон по главата, раната се влошила, защото майката и пастрокът го мажели с различни препарати, вместо да го заведат на лекар, и косата на детето изпадала. То беше оперирано няколко пъти, предстои и присаждането на космени фоликули.

Стела Димитрова също беше обвинена като съучастник на Чернев в насилието над Адриан, но се споразумя с прокуратурата и договори 2 г. условно с изпитателен срок от 4 години. Чернев не признава вина и по делото се разпитват свидетели. Очаква се да бъде изслушан и самият Адриан. Процесът тече при закрити врати.