Делото "Адриан", което започна отначало в Районен съд-Пловдив, беше отложено за 12 септември. Момченцето живее при баща си в Германия, където лекуват травмите му. Днес е първият му учебен ден като първокласник, като баща му има ангажимент да го води и прибира от учебното заведение. Това е посочено в електронно писмо от бащата, предоставено на страните от адвоката на детето. В текста обаче не е изрично посочено дали желае или не желае да присъства на разпоредителното заседание, каквото право има по закон. Затова и заседанието беше отложено.

По-рано днес делото срещу Стела Алексиева и Петър Чернев, майка и пастрок на шестгодишния Адриан от Пловдив, започна отначало с нов съдебен състав. Двамата са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето. Причината за връщането на делото от Окръжен съд - Пловдив обратно на Районния съд са допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие. Това посочи прокурор Димитър Костов.

"Това значи, че, макар и достатъчен, този сбор от доказателства не е бил анализиран качествено”, каза още Костов.

По негови думи държавното обвинение ще предложи споразумение и на двете страни.

Бащата на малтретирания Адриан: Чувам го да ползва думи от видеата с пастрока му

Адвокат Росица Драгинова, защитник на майката на Адриан, посочи, че в момента се води наказателно производство от Стела срещу Чернев за упражняване на физическо и вербално насилие върху нея. По него предстоят разпити и назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

Чернев беше осъден на осем години затвор на първа инстанция за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишно момче в условията на домашно насилие, както и за притежание на наркотични вещества.

"Според мен при толкова деяния 10 години трябва да му наложат", заяви Васил Попов - адвокат на Адриан.

Попов разказа, че не е видял съжаление в пастрока. Спомня си как той казал на съдията "Хайде, че аз трябва да ходя да обядвам". Този човек не е критичен към това, което е направил, допъли Попов, цитиран от БНТ.

Майката на детето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4000 лева. Тя бе призната за виновна за причиняване на средна телесна повреда на момчето по непредпазливост.