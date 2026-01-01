Броят на загиналите при срутване на четириетажна сграда в мароканския град Фес нарасна до 9 души, предаде Ройтерс, като се позова на прокурора на града.

Причините за трагедията все още се разследват, а обитателите на съседните сгради са призовани да се евакуират, за да няма още жертви при евентуални нови срутвания, заявиха властите, които продължават издирвателните операции в търсене на оцелели.

До днес по обяд изпод развалините на изградената през 80-те години на миналия век сграда бяха извадени шестима души, съобщи държавната телевизия "Ал Ула".

"Срутването предизвика вълна от страх", каза местен жител в ефира на телевизията.

В края на миналата година във Фес, един от най-старите градове в Мароко и популярна туристическа дестинация, се срутиха две жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22, припомня Ройтерс.