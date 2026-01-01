Временната комисия за правилника на Народното събрание (НС) прие министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законния срок на въпрос или питане, да може да отложи устен отговор поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи, неограничен брой пъти. Досега това можеше да се случи не повече от два пъти.

След двудневно заседание комисията прие правилника за работа на парламента.

Решено беше народен представител да не може да зададе въпрос или питане, на които вече е отговорено, както и въпроси, които са идентични на вече зададени.

Комисията прие министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законния срок на въпрос или питане, да не е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред НС и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение.

След дебат управляващите оттеглиха първоначалното си предложение държавните и местни органи и техните администрации да не предоставят при поискване на народен представител сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му, както беше досега.

Временната комисия за правилника на НС по-рано предложи съкращаване на дупликата от три на две минути, както и текстовете да не се четат в пленарната зала, когато няма направени писмени предложения или направено възражение.