Общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера излезе с позиция, в която поздравява певицата Дара за приноса ѝ към избора на България за домакин на „Евровизия 2027“, като същевременно поставя въпроса за необходимостта от спешна институционална подготовка в София.

По думите му успехът на България носи не само престиж, но и сериозни организационни ангажименти за държавата и столицата – включително подобряване на градската среда, транспортната инфраструктура, чистотата и сигурността. Контрера подчертава, че подобни събития изискват реални действия, а не само публични изяви и политически послания.

Като конкретен пример той посочва необходимостта от въвеждане на експресната автобусна линия Х84, която трябва да свързва летище „Васил Левски“, Орлов мост и Централна гара, но към момента все още не е реализирана, въпреки предишни решения на Столичния общински съвет. Според него подобна линия би улеснила значително придвижването на гости и участници по време на голямото международно събитие.

Контрера обръща внимание и на нуждата от разширяване на системите за видеонаблюдение и засилване на мерките за сигурност в ключови зони на София, включително около „Арена София“, Женския пазар и Лъвов мост. По негови думи това са места с интензивен поток от хора и повишен риск, които трябва да бъдат приоритетни за общината.

Общинският съветник призовава Столична община да започне своевременна подготовка чрез институционални решения, планиране на бюджетни средства за 2026 г. и създаване на организационен механизъм за координация на дейностите около „Евровизия 2027“. Той подчертава, че подготовката трябва да бъде навременна и без излишни политически конфликти.

В заключение Контрера заявява, че големи международни събития като „Евровизия“ изискват реална работа „от вчера“, а не реактивни действия и публични спорове, като подчертава нуждата от устойчиво планиране и институционална отговорност.