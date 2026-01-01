Репликираният народен представител има право на отговор (дуплика) с времетраене до две минути, вместо както е в момента до три минути след приключване на репликите. Това прие временната комисия за правилника за работа на Народното събрание, която втори ден поред обсъжда правилата за работа на депутатите.

Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. Времето за изказване се намалява от три на една минута.

Всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути. „Прогресивна България“ изтегли предложението си за скъсяване от 15 до 10 минути.