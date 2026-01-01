Междинните резултати от проверките, разпоредени от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев след тежкия инцидент между камион и автобус на АМ „Хемус", показват сериозни нарушения при товарния превозвач „Стели Мега Метали" ЕООД. На дружеството е издадена заповед за налагане на принудителни административни мерки за временно спиране на дейността по обществен превоз на товари до отстраняване на установените несъответствия, съобщиха от пресцентъра на транспортното ведомство.

Произшествието възникна на 12 май между камион и автобус, собственост на „Юнион Ивкони" ООД, отдаден под наем на превозвача „ГРУП ПЛЮС" ООД.

Резултатите от проверката на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" на превозвача „ГРУП ПЛЮС" ООД към момента показват, че за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Тахографът на автобуса и картата на водача са иззети от разследващите органи и ще бъдат анализирани в рамките на досъдебното производство.

По предварително събраните данни превозвачът „Стели Мега Метали" ЕООД не е доказал финансова стабилност в законоустановения срок. Поради това на 19 май 2026 г. е издадена заповед за принудителна административна мярка за временно спиране на дейността до отстраняване на несъответствието.

В хода на проверката е установено и че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител на транспортната дейност от 01.03.2026 г., поради което е издадена втора заповед за временно спиране на дейността. Двете заповеди предстои да бъдат връчени на управителя на фирмата.

При анализа на данните от дигиталния тахограф на товарния автомобил са установени периоди на управление без поставена валидна карта, включително по време на инцидента. Констатирано е и че тахографът е бил превключен в режим „извън обхват" (OUT), както и че устройството е без валидна периодична заверка. За тези нарушения ще бъдат съставени актове.

За всички констатирани нарушения ще бъде уведомен наблюдаващият прокурор по образуваното разследване. Проверки на двете дружества продължават.