Водачът на автобуса, който се удари в камион тази нощ на автомагистрала „Хемус”, е с 45 нарушения на Закона за движение по пътищата. Другият шофьор - този на камиона, пък има 29 нарушения и след инцидента е дал положителна проба за наркотици.

Книжките и на двамата са били отнемани в годините назад, съобщи на брифинг комисар Мартин Цурински, заместник началник отдел "Пътна полиция" при СДВР.

По думите му при инцидента общо шестима души са били откарани в болници, един от които е с опасност за живота. Други 10 са прегледани и освободени.

Водачът, който е управлявал автобуса, е роден през 1967 г. Придобил е правоспособност през 1985 г., като до момента е реализирал е 45 нарушения на Закона за движение по пътищата. За 10 месеца е лишаван от правоспособност за катастрофа след употреба на алкохол. Той се води на отчет в ОДМВР – Добрич.

Шофьорът на камиона пък се води на отчет в ОДМВР – Ловеч. Той е роден през 1982 г., има 29 нарушения, търпял е две лишавания от управление в годините назад - едно през 2006 г. за месец, и едно през 2008 г. за пет месеца. Водачът на влекача е дал положителна проба за наркотици, но окончателните резултати се очакват след химичен анализ на кръвната проба. Той е заявил пред органите на реда, че употребява медикаменти, които все още се уточняват.

Пробите за алкохол са отрицателни и на двамата водачи. Те имат правоспособност за управление на съответните превозни средства от ДАИ.