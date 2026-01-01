Законопроекти за оптимизиране на разходите и за дефицита внасят от „Демократична България“. Това съобщи депутатът Мартин Димитров пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Прогресивна България“ трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излязат с план за реформи и за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани“, каза той.

Гълъб Донев: Какво прави едно семейство, когато парите не стигат – пести и спира излишните харчове

Димитров обясни, че същите хора са представяли за 2023 г. очакване за 6,6% дефицит. „Росица Велкова беше министър на финансите, а Гълъб Донев беше премиер. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицитът? Два процента“, каза той и допълни, че ако и сегашната им грешка е подобна, нещата са решими.

Каним отново Гълъб Донев да дойде в парламента, да дойде в бюджетна комисия, да чуе предложенията на всички партии да излезе с окончателен план, каза Димитров.

За нас дефицитът от 7,4% не е реален, коментира Димитров и обясни, че дори едно плащане да не е направено, то се брои в дефицита.

Веднага има нужда от строен план, който да бъде представен първо на парламента и българските граждани, и после на нашите европейски партньори, каза народният представител.

Според него на първо място трябва да се затегнат кранчетата, от които изтичат пари.