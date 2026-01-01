Повече от два часа депутатите обсъждаха на второ четене предложенията на "Прогресивна България" за промени в т.нар. удължителен закон за бюджета. Преди началото на дебата председателят на временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов („Прогресивна България“) направи предложение за редакция – да остане индексацията по швейцарското правило на ковид добавката за старите пенсии, а към новите пенсии да не се слага ковид добавка.

Намаляване на партийната субсидия за получен глас, без по-висок таван на дълга, както и без ковид добавка за пенсиите, отпуснати след 1 юли т.г. , реши парламентът на второ четене с приети промени в т.нар удължителен бюджет за 2026 г.

До приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас от Закона за политическите партии за 2026 г. е от 1 януари до 29 април - 4,09 евро, а от 30 април до 31 декември – 3,00 евро, записаха депутатите.

"Прогресивна България" се отказа от първоначалното си намерение за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година.

НС прие ковид добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли т.г., а за всички вече отпуснати пенсии тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на пенсиите по "швейцарското правило" .

Считано от 1 юли 2026 г., минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще е 347,51 евро, записаха още депутатите.

Целта на първоначално внесените промени в т.нар. удължителен закон беше да се осигури възможност пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.

Цончо Ганев („Възраждане“) коментира, че управляващите намаляват пенсиите. Всичко това е цинизъм и трябва да си платите политическата цена, че посегнахте на едни пет лева на хора, които се борят за оцеляване, заяви той. Вашето мнозинство посегна на пенсионерите, след дъжд качулка в момента от страх оттегляте някакви решения, каза Ганев.

Не сме търсили да пълним бюджета за сметка на пенсионерите, търсихме да възстановим справедливостта спрямо осигурителната система, отговори Константин Проданов. Към настоящия момент ковид добавка към минималните пенсии няма и дори и да не бяхме направили тази корекция в нашето предложението (б.а. за индексирането на добавката), те нямаше да бъдат ощетени по никакъв начин, обясни той.

Асен Василев („Продължаваме промяната“) коментира, че актуализацията на минималната пенсия по швейцарското правило е недостатъчна. Василев посочи, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 347 евро, а линията на бедност, определена от Евростат, е 390 евро. Той изчисли, че на 880 хиляди пенсионери няма да стигнат 43 евро на месец, което са 25 хляба. Според Василев задължително в закона за бюджета трябва да бъде включен антикризисен пакет, който да им гарантира, че ще получат достатъчно средства, че да са над линията на бедност.

От едни неща се отказахте, другата част, която разделя пенсионерите до и след 1 юли, я оставяте. Това е грешно и не спестява никакви пари, коментира Василев. Той отбеляза, че ако се пенсионирате на 30 юни, ще получите 30 евро повече, ако се пенсионирате на 1 юли, ще получите 30 евро по-малко. По думите му тази част струва 25 млн. евро, колкото ще платим по договора с "Боташ" за неполучени доставки за следващите 40 дни. Василев коментира, че човекът, който ни е докарал този договор – Росен Христов, преди няколко дни е назначен на заплата от 18 минимални работни заплати.

Константин Проданов каза, че в идеалния вариант, ако гребяха от бездънна каса с публичен ресурс, можеха да си позволят да поливат навсякъде, но, за съжаление, сме в ситуацията на Израел в пустинята и трябва напояване там, където има най-много нужда. Той заяви, че ще се действа безкомпромисно относно безобразно високите заплати в някои търговски дружества. Предполагам, че ще започнем с особения управител, ваш добър познат, при когото няма да цитирам конкретното число, но то е още по-брутално, обърна се Проданов към Василев.

Тодор Джиков (ПБ) също репликира Асен Василев, че социалните придобивки като ковид все някога трябва да свършат, защото те не могат да бъдат вечни.

В отговор на отправените реплики Асен Василев определи като цинично изказването, че кацата не била пълна и трябвало да има капково напояване. „За пенсионерите - капково напояване, за Росен Христов – с маркуч“, коментира Василев. По думите му кацата има една голяма дупка – „Боташ“.

Мартин Димитров ("Демократична България") коментира, че мястото на мерките, които "Прогресивна България" предлага, не е в удължителния закон. Трябва да се вземат компенсиращи мерки, с които можем да овладеем дефицита, посочи той. По думите му ситуацията е сложна, но е абсолютно решима. Не може повече да се бави истинският план за реформи, смята Димитров. Колкото по-малък е дефицитът, толкова по-малък е и дългът – това е задачата, която трябва да видим, добави той.

Явор Гечев ("Прогресивна България") посочи, че държавата няма ликвидност и призова опозицията да изчака малко за истинските мерки след сериозен анализ.

Айтен Сабри (ДПС) коментира, че въпросът за ковид добавката на пръв поглед изглежда технически, но засяга оцеляването на пенсионерите. Безспорно е, че пандемията отмина, но нека да бъдем честни, че последствията не са отминали, посочи тя. По думите ѝ за пенсионерите тези 60 лева не са статистика, а са важни за консумативи и лекарства. Според нея държавата не трябва да допуска пенсионерите да бъдат разделени на две категории – преди и след ковид пандемията.

Владислав Горанов (ГЕРБ-СДС) коментира, че има структурен проблем в бюджета. Ако имам упрек към "Прогресивна България", то е, че някак прибързвате да поставяте теми, които още не са изкристализирали. Нямаше да има днес безсмислен дебат, ако бяхме минали само с темата за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, посочи той. Горанов отбеляза, че на управляващите се пада да преструктурират бюджета и тези 7 % трябва да се появят някъде, или в прихода, а управляващите са заявили, че няма да променят данъци, или в преструктуриране на разходите. Не съм оптимист, че Асен Василев ще ни помогне в това решение, защото той е част от проблема, коментира още Горанов.

Венко Сабрутев ("Продължаваме промяната") го репликира, че проблемът не са бюджетите на Асен Василев. По време на вашето управление минималната пенсия растеше средно с три лева на година, две пакетчета дъвки, толкова нашите родители, баби и дядовци според Борисов и Пеевски заслужаваха, коментира той.

В отговор Горанов каза, че е необходимо да се преразгледа ролята на държавното обществено осигуряване, защото от 1999 г. до днес от модела не е останало почти нищо. Всички промени от 2021 г. насам и всички натрупвания върху пенсионната формула водят до това, че тези четири процентни пункта от БВП, които са увеличени в разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи, не могат да се вместят в действащата финансова система. С тази данъчна система този пенсионен модел не може да съществува, допълни той.

Вчера текстовете бяха приети от временната бюджетна комисия. Управляващите се отказаха от идеята да увеличат тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Одобрено бе отпадането на ковид добавката за новите пенсионери, увеличаването на минималната пенсия със 7,8 на сто и намаляването на партийните субсидии.

Преди вчерашното заседание на временната комисия представители на опозицията заявиха, че вдигането на тавана на дълга чрез поправка в удължителния закон, внесена от народен представител, противоречи на Закона за публичните финанси.

Второто гласуване на промените в Закона за водите също е част от проектопрограмата. Законопроектът беше приет на първо гласуване миналата седмица. Измененията са свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Предвидено е и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Сред предложенията, одобрени от временната бюджетна комисия, е въвеждането на съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, включително за разпореждане с акции или дялове в капитала, както и за разпореждане с имуществото на дружеството. Това са сделки, които в най-голяма степен засягат правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на засегнатите лица.

Предлага се депутатите да разгледат на второ четене и промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

В първия петък на месеца ще се проведе блицконтрол, в който съгласно правилника участват министър-председателят и вицепремиерите. След това е предвиден и редовен парламентарен контрол.