Не знам как дефицитът е станал 7,4%, но след като вицепремиерът и министър на финансите съобщава данни, очевидно има своите опасения, каза Теменужка Петкова от ГЕРБ – СДС пред журналисти в кулоарите на парламента.

Намаляването на дефицита от 7,4 процента до 3 процента е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени със Закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет.

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По данните на Министерство на финансите към 30 май дефицитът е от 2% от брутния вътрешен продукт на страната, действително това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително, каза Петкова.

„По повод на това, което чухме, като някакви обяснения на тази теза на Гълъб Донев, че всъщност има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандата на политическа партия ГЕРБ, такива фактури няма“, каза Петкова.

Няма фактури по чекмеджетата, всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своите отражения и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 г., посочи още тя.

„Донев твърди по отношение на общинската инвестиционна програма, че там също има много задължения. Тук трябва да поясним, че това е програма, която ще действа до края на 2027 г. Правителството има възможност да разгърне тази програма, да прецени кое и как ще бъде финансирано“, обясни Петкова.

По нейни думи от „Прогресивна България“ са длъжни да предложат такива действия, такива реформи, за които българските граждани са им гласували своето доверие. „Оплакването е най-лесната част от задачата, но сега идва моментът и времето за реални действия“, каза тя.

Това, което ние сме правили, е било изцяло в рамките на закона, в интерес на българските граждани, на българските общини, така че ние сме абсолютно спокойни, няма никаква манипулация на данни, посочи Петкова.

„Няма как да кажеш, че са манипулирани данни, защото това просто не е вярно и няма как да бъде така. Сега колегите ще работят с европейските институции, ще разберат за какъв мониторинг става дума и как всяко едно число подлежи на много сериозен контрол“, посочи Петкова.

„Като се прави анализ на това какви са скритите разходи по чекмеджетата и неразплатените, хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с „Боташ“, е осчетоводено и каква част от него е разплатена“, каза тя.