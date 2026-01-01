Какво прави едно семейство, когато парите не достигат - започва да пести, спира излишни харчове, търси източници на допълнителни приходи и този финансов план се следва, докато не се постигне баланс между приходи и разходи, това заяви министърът на финансите Гълъб Донев, правейки вероятно препратка към бюджета на страната.

"Внимателно следя дискусията, която се разгоря за очакване на процедурата, която ЕК ще обяви с доклада за пролетния семестър - т.нар процедура за свръхдефицит. За мен и за "Прогресивна България" това е предизвестен сценарий, който създава силна изненада в отговорните за сегашната ситуация и колкото по-агресивна е политическата интонация, с която предлагат магически решения, толкова по-съпричасте е анализаторът и коментаторът към решенията, довели до тази ситуация. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди", каза Донев.

Той обясни каква е финансовата реалност към настоящия момент.

"Без да се променят действащи политики и мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът е 7.4%. Това са над 1.5 млрд. евро. Още 2.2 млрд. евро неразплатени такива разходи, крити по чекмеджета и едва сега усложливо ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство. Направете сметка и с това на колко скача дефицитът", посочи министърът.

Той обясни още, че до 30 април тази година служебното правителство е трябвало да представи на Европейската комисия годишен доклад по изпънението на националния средносрочен фискално-структурен план за 2025-2028 г., но по думите му те не са представили тази информация. "Така че всичко онова, с което днес ЕК ще излезе в доклада, е на база данни, които има за 2025 година, без в тях да са включени онези непредвидени разходи и разходите, които са направени и се очаква да бъдат фактурирани през 2026 г. Това е така, защото служебното правителство или не искаше, или не успя да извърши консолидация на държавните разходи и съответно прехвърли горещия картоф към редовното правителство. С това действие на служебното правителство ЕК не разполага с актуалните данни за 2026 г., а само с нетните разходи за 2025 г., с което ще обяви размера на очаквания от нея дефицит за 2025-2026-2027 г.", каза още Гълъб Донев.

По думите му години наред бюджетът е бил под натиск заради безконтролното увеличаване на разходи за заплати в публичния сектор, за социални плащания, за компенсации за бизнеса и домакинствата.

"Управляващите мнозинства преследваха одобрение на определени обществени групи, но сметката ще я плащаме всички", обобщи картината той.

Очаквайте подробности!