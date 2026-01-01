Дефицитът е рекорден към май месец – 2,5 млрд., като само за един месец е нараснал със 750 млн. По отделните министерства тече анализ и скоро ще има конкретни разкрития за големи злоупотреби, за нагласени обществени поръчки, за авансови плащания. Това каза в предаването „Здравей, България” Константин Проданов, депутат от „Прогресивна България” и председател на временната Комисия по бюджет и финанси.

Той подчерта, че ситуацията с фискалния резерв, който е ликвидният буфер на държавата, е критична, защото използваемите средства в него са под 1 млрд.

„Преди да преминем към конкретните мерки, които трябва да се предприемат, трябва да имаме ясна картина за състоянието на държавата”, категоричен бе Проданов.

„Това, което вчера мина на второ четене в Бюджетна комисия, а днес ще гледаме в зала, е промяна в удължителния бюджет, която увеличава, а не намалява пенсията на над 800 хил. пенсионери”, обясни той и допълни, че това е увеличение на пенсиите за минимален осигурителен стаж и възраст, което не е било направено от предходното управление. Всички пенсии ще бъдат увеличени по „швейцарското правило”, подчерта Проданов.

Той посочи, че Ковид добавката беше временна мярка и въпреки че Ковид вече няма, тя продължава да се отпуска. „Въпросът обаче е, че в минималните пенсии няма Ковид добавка. Идеята беше да преместим социалното подпомагане в социалната система, където му е мястото и то да става таргетирано, а не през пенсионната система.”, категоричен бе председателят на временната Комисия по бюджет и финанси.

Проданов заяви, че в момента ситуацията с бюджета е катастрофална.

„Взимането на нов дълг е обективна реалност. Защо е необходимо да се направи сега? Първата причина е свързана с конюнктурата на международните финансови пазари, където по-натам има опасност лихвените проценти да са по-неблагоприятни. Ключовият момент, обаче, е състоянието на бюджета – той е опоскан”, заяви Проданов и допълни, че има социални плащания, които трябва да бъдат обезпечени. „Не по-малко е важно е това, че по Плана за възстановяване и устойчивост тази година за първите 8 месеца трябва авансово да разплатим 4,4 млрд. евро, които впоследствие ще ни бъдат възстановени през юли и декември”, допълни още той.

Проданов каза още, че по-ниските партийни субсидии имат малък фискален ефект, но въпросът е символен. „На нас се пада да дадем знак, че също се подлагаме на рестрикции”, допълни той.

„Заплатите на депутатите ще бъдат замразени на нивото към края на първото тримесечие”, каза още Проданов и допълни, че големите мерки тепърва предстоят.