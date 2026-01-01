Премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на майчинството и пенсиите по време на заседанието на Министерски съвет.

"През изминалата седмица научихме, че ще се купуват американски ракети F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите - нищо от това не е вярно", каза Радев.

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Той обясни, че предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети F-16. "Преди да си тръгне източи хазната, така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема, пенсии няма да се намаляват, напротив - ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило", обясни премиерът.

"Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер",категоричен бе той.

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Радев определи ситуацията във финансите като "нерадостна реалност". Премиерът каза още, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за скандални обществени поръчки, "разхищения", "безобразни харчове и безсрамни заплати в дружества на загуба".

Премиерът допълни, че на Съвета за сигурност министърът на икономиката е внесъл предложение за смяна на особения търговски управител на "Лукойл".