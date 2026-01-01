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Майка и дете не са пострадали, след като лек автомобил е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал по таван на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е подаден около 13:00 часа. Инцидентът е станал на 261-вия километър на автомагистралата.

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По първоначални данни жената е изгубила контрол над управлението на лекия автомобил, вследствие на което колата е напуснала пътното платно и се е преобърнала.

В автомобила са пътували майка и детето ѝ. Те са прегледани от медицински екип, като не са установени наранявания.

По случая ще бъде взето административно отношение по Закона за движението по пътищата, информираха от полицията.

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Агенция „Фокус“
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