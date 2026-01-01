Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на изпълнителния директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и служителя на дружеството Илчо Боев срещу наложената им от Окръжния съд най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост. Според прокуратурата с действията си са причинили щета на дружеството за над 303 хил. евро. По данни на държавното обвинение средствата са били изплатени по обществена поръчка за почистване на сондажи, без дейностите реално да са извършени.

Магистратите трябва да решат дали Мирчев и Боев ще останат в ареста, или мярката им за неотклонение ще бъде изменена.

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Според защитата на директора на ВиК Цветан Мирчев липсват достатъчно доказателства, които да налагат най-тежката мярка.

„Смятаме, че трябва да се постанови по-лека мярка и че доказателствата не са за задържане под стража“, заяви адвокат Галина Колева.

Попитана защо защитата смята, че липсват доказателства за фиктивните сондажи, тя отговори: „Защото така сме преценили адвокатите, че няма такива доказателства“.

По думите ѝ защитата тепърва ще настоява за назначаването на експертизи, тъй като разследването е в начален етап. Тя подчерта, че позицията на клиента ѝ е, че сондажите действително са били извършени.

В същия дух се изказа и адвокат Пламен Найденов, защитник на Илчо Боев. Според него към момента няма изготвена техническа експертиза, която да установява дали твърдените нарушения действително са извършени.

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„В моята практика за първи път виждам да се настоява за най-тежката мярка за неотклонение спрямо двама души преди изготвянето на такава експертиза“, заяви Найденов.

Той подчерта, че въпросите дали действително са извършени сондажите и почистването им са строго технически и могат да бъдат изяснени единствено от вещи лица – хидроинженери и специалисти по водно строителство.

„Свидетелите могат да твърдят всичко, но когато вещото лице отиде на място и извърши проверка, именно това е обективното знание, което следва да бъде представено пред съда“, допълни адвокатът.

По отношение на ролята на Илчо Боев защитата заяви, че той няма отношение към приемането на извършените строително-монтажни дейности.

„Неговата работа не е да приема извършената работа, а да обработва документите. След като дейността бъде констатирана от началника на съответния район, хидроинженера и представител на изпълнителя, документите постъпват при него“, обясни Найденов.

Защитата ще поиска мярката „задържане под стража“ да бъде заменена с „домашен арест“, като посочи, че Боев е с чисто съдебно минало, български гражданин и няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.