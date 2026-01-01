14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок, който я отвлече.

Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди е изчезвал с дни

Доброволци, участващи в акцията сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да изминава много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов, предава БНТ.

Нови кадри разкриха последните движения на Наталия и Асен Симеонов (ВИДЕО)

Боян Доцев, доброволец: "Предната вечер го гонихме във Величково също, като е минал покрай наш доброволец, разпознат е напълно - по начин, по който си служи с фенерчето, по начина, по който бяга, прийомите, с които си служи са идентични. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия е скрита някъде, не се знае в какво състояние. Може да е в местен водопад, пещера, изоставена къща."