Апелативният съд в Бургас ще заседава днес по мярката за неотклонение на директора на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, който се намира в ареста.

Мирчев заедно със служител на водното дружество в морския град са обвинени, че с умишлени действия са ощетили дружеството с над 303 хиляди евро. Те бяха задържани при акция на ГДБОП на 3 юни.

Прокуратурата поиска постоянен арест за двама служители на ВиК-Бургас заради щета от над 300 хил. евро

Според държавното обвинение двамата са превели посочената сума към дружество за почистване на сондажи, но в обектите няма извършена дейност. По документи средствата са пуснати на фирмата-изпълнител, но обществената поръчка се оказва фиктивна. Според прокуратурата акцията е по сигнал, а обвинението е повдигнато след поредица свидетелски показания.

13 задържани при акцията на ГДБОП във ВиК-Бургас, директорът на дружеството е с повдигнато обвинение

Миналия понеделник Окръжният съд остави и двамата в ареста. Днес аплативните магистрати ще заседават след обжалване на мярката от страна на защитата на Мирчев.