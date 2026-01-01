26-годишна жена е задържана за грабеж на възрастен мъж в Сливен, съобщиха от полицията.

Криминалисти от Районното управление в Сливен задържаха 26-годишна жена, заподозряна за грабеж на 80-годишен мъж.

Сигналът е подаден на 10 юли, след като възрастният мъж съобщил, че два дни по-рано, на 8 юли, пред дома му е бил нападнат. По думите му извършителката използвала сила и му отнела златен синджир с тегло около 20 грама.

След незабавни издирвателни действия полицаите установили и задържали заподозряната още в рамките на деня. Тя е 26-годишна, криминално проявена и е жителка на област Стара Загора.

Откраднатият златен синджир е открит и иззет. По случая е започнато разследване.