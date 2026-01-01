Семейна двойка, срещу която се води дело за кражба на почти 1,9 милиона евро от автомати за паркиране в Южна Германия, направи пълни самопризнания в началото на процеса, предаде ДПА.

„Разочаровах много хора. Дълбоко съжалявам за действията си“, заяви пред окръжния съд в Кемптен 40-годишният съпруг, който също така се разплака. Той каза, че всичко в обвинителния акт е вярно.

Според обвинението бившият общински служител е източвал средствата в рамките на десетилетие с помощта на 39-годишната си съпруга. Прокуратурата обвини съпрузите, които са задържани в предварителния арест от миналия ноември, в кражба в особено големи размери, за която се предвижда максимална присъда от до 10 години затвор.

Мъжът бил отговорен за изпразването на машините за издаване на билети за паркиране, а двамата след това внасяли монетите в частни сметки и ги обръщали във ваучери за пазаруване в супермаркети.

Те са обвинени, че между 2020 г. и 2025 г. са откраднали общо 1,34 милиона евро при 335 отделни случая.

Наред с това над 500 случая на предполагаеми кражби от времето преди 2015 г. са с изтекла давност, поради което не може да бъде търсена наказателна отговорност за тях. Въпреки това властите искат да конфискуват средствата и от тези случаи, които възлизат на почти 584 000 евро.