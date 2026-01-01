След тежките наводнения, засегнали Община Севлиево на 23 май започна мащабна кампания в подкрепа на пострадалите домакинства.

Инициативата се организира съвместно от Община Севлиево, Българския Червен кръст и „Социален патронаж“, съобщиха от Общината.

Журналисти, посетили засегнатите райони и станали свидетели на щетите и трудностите, пред които са изправени хората, също застават зад каузата и призовават за солидарност и помощ.

В момента се събират дарения под формата на електроуреди, мебели, матраци и друга необходима покъщнина за семействата, чиито домове са пострадали от бедствието.

Организира се и помощ за разчистване и дезинфекция на наводнените жилища.

Гражданите могат да подадат сигнали и да окажат съдействие на следните телефони:

0675/396-216 - за дарения на електроуреди, мебели, матраци и покъщнина

0675/396-112 - за разчистване и дезинфекция на засегнатите домове

0884/888-705 - дежурен телефон при спешна необходимост

Община Севлиево откри и официална банкова сметка за финансова помощ и възстановяване на щетите от наводненията.

Данни за дарения:

Титуляр: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД

IBAN: BG12UNCR70008423556969

BIC: UNCRBGSF

Вид плащане: 445100

От Общината подчертават, че средствата ще бъдат използвани целево за подпомагане възстановяването на щетите, причинени от бедствието.

Дарителите са призовани да извършват финансовата помощ единствено по официално обявената банкова сметка, за да се гарантират прозрачност и коректно разпределение на средствата.