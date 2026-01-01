Проливните валежи в Централна Северна България предизвикаха сериозни наводнения и усложнена обстановка в редица населени места. Въпреки че нивата на реките постепенно започват да спадат и ситуацията се нормализира, екипи на пожарната, местната власт и социалните служби остават на терен, за да следят обстановката и да подпомагат пострадалите жители.

Велико Търново

Бедственото положение във Велико Търново заради обилните валежи продължава.

Обстановката се нормализира. На територията на Велико Търново са два екипа на терен. Единият наблюдава превантивно нивото на река Янтра, а другият е в Павликени, където се изпуска язовирът, казаха на брифинг областният управител на Велико Търново Марин Богомилов и директорът на пожарната.

С 4 метра се е понижила р. Янтра в града, съобщи кметът Даниел Панов. По думите ми дежурни екипи на Пожарната остават в кв. "Асенов" и кв. "Света гора".

"Владишкият мост" над река Янтра е затворен за пешеходци.

Към момента няма рискове от валежи с интензивност и обем като снощните. Кметът призовава гражданите да подават сигнали на тел 0887209451.

Областният управител Марин Богомилов каза, че бедственото положение ще бъде отменено по преценка на кметовете на общини след стабилизиране на ситуацията и допълни, че обезщетението за наводнени домове ще е в размер на три минимални заплати.

Русе

Река Янтра излезе от коритото си край град Бяла, област Русе, няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщи за БТА кметът на града Димитър Славов.

Той обясни, че са залети само няколко декара площ в района на Експо центъра "Уста Колю Фичето" до моста, където е и една от най-ниските точки. По думите му сградата е проектирана за 3,50 метра приливна вълна, като в момента преливането е само с половин метър. Залята е асансьорна шахта, която ще бъде отводнена, след като реката се оттегли.

"Край Бяла е наводнен и път към пречиствателната станция. В останалите критично ниски точки при селата Полско Косово и Стърмен засега няма проблем", обясни Славов.

Той каза още, че към момента нивото на река Янтра се е покачило до около 5,60 - 5,70 метра при моста на Колю Фичето.

"Измервателната станция при близкото до Бяла великотърновско село Каранци отчете към 8:00 часа повишение на водния стълб само с около два сантиметра, т. е. реката е в застой. Надяваме се нивото да започне да спада", обясни Славов.

Той каза, че още вчера по повод на тежката ситуация на територията на областите Габрово и Велико Търново е свикал Доброволното формирование при Община Бяла, което да следи непрекъснато нивото на река Янтра в критично ниските точки в землищата на селата Полско Косово и Стърмен, както и при архитектурния комплекс "Колю Фичето".

Габрово

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) започват обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

От АСП посочват, че са предприети спешни мерки за оказване на подкрепа на семействата, пострадали от проливните валежи и наводненията в страната. Мобилни екипи от социални работници посещават засегнатите населени места, извършват огледи на нанесените щети и консултират гражданите относно възможността за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности.

От днес мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи на територията на град Севлиево съвместно с представители на общинската администрация. Целта е да започне опис на щетите в пострадалите от наводненията имоти и да бъдат предоставени заявления за отпускане на подкрепа. Вчера социални работници от дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево се включиха като доброволци в дейностите по отводняване на засегнатите райони и оказване на помощ на пострадалите домакинства.

В Габрово към момента екипите също са на терен за извършване на огледи и описване на щетите. По първоначални данни са пострадали около 50 жилищни имота, като няма бедстващи хора, а всички евакуирани граждани са настанени при свои близки.

След усложнената метеорологична обстановка и обявените бедствени и частични бедствени положения в области от Централна Северна България, екипи на АСП са в готовност за последващи действия и подкрепа на засегнатите домакинства.

След оттеглянето на водата, извършването на отводнителни дейности и осигуряването на безопасен достъп, обходите ще продължат и в останалите засегнати райони, включително в общините Габрово и Дряново, както и в населени места в областите Велико Търново и Ловеч. Огледите ще продължат в следващите дни, до приключване на необходимите действия по установяване на щетите във всички засегнати райони.

Служителите на АСП оказват съдействие на място при попълването и подаването на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ. Дейностите се извършват в координация с местните власти с цел обхващане на всички засегнати семейства.

Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171,89 евро. Подпомагането се отпуска след извършване на социална анкета и оценка на щетите и потребностите на засегнатите домакинства. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1550 евро.

Семействата, получили еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности, могат да кандидатстват и за подкрепа от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома.