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Частен хеликоптер падна в района на град Солчо ди Леза на брега на езерото Маджоре в Италия, предаде АНСА.

Един човек загина, а трима са ранените.

Според информациите хеликоптерът е излетял от вила в района и малко след това е паднал. Причините за трагедията се изясняват.

Габриела Големанска/БТА
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