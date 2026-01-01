Частен хеликоптер падна в района на град Солчо ди Леза на брега на езерото Маджоре в Италия, предаде АНСА.
Nahe des Lago Maggiore in Italien ist ein Helikopter kurz nach dem Start auf den Boden gestürzt. Drei der Insassen werden verletzt, einer starb. https://t.co/PeGhrL5Xs7— stern (@sternde) June 12, 2026
Един човек загина, а трима са ранените.
Elicottero precipita sul Lago Maggiore: un morto e tre feriti #elicottero https://t.co/lbJu6dOJjf— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) June 12, 2026
Според информациите хеликоптерът е излетял от вила в района и малко след това е паднал. Причините за трагедията се изясняват.