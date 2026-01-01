Администрацията на президента Доналд Тръмп ще започне търговско разследване срещу Европейския съюз във връзка с глобите, наложени на американските технологични гиганти в Европа. Това обяви Тръмп в публикация в „Трут соушъл“, предаде Си Ен Би Си.

Разгледването вероятно ще доведе до налагането на „значителни“ американски мита върху стоките от ЕС, допълни Тръмп в публикуваното в петък вечерта съобщение.

Президентът на САЩ обвини ЕС, че „ограбва“ американските компании и, съответно, американските данъкоплатци, като изрази негодувание относно наложената от Европейската комисия наскоро глоба от 1 милиард долара на „Гугъл“ (Google).

ЕК съобщи тази седмица, че налага две глоби на "Гугъл" (Google) за общо 890 милиона евро за нарушения на европейското законодателство. Тези нарушения са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка, както и за създаване на пречки пред бизнесите на други компании в електронния магазин „Гугъл плей“.

„Европейският съюз пак се заема с това и, както обикновено, се цели директно в ВЕЛИКИТЕ американски компании!“ заяви Тръмп и разкритикува предишни европейски глоби срещу „Епъл“ (Apple), „Мета“ (Meta) и „Амазон“ (Amazon).

Според американския президент най-новата глоба срещу „Гугъл“ е наложена „без обяснение“.

„Съединените американски щати не са „касичка“ за Европа и няма да позволим това да се случи!“, подчерта Тръмп.

Той обясни, че САЩ „незабавно“ ще започнат разследване съгласно раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., който позволява налагането на мита в отговор на практики, за които се установи, че ощетяват търговията на САЩ.

„Европейският съюз ще плати много висока цена за това незаконно и крайно неетично поведение, за което постоянно съм ги предупреждавал“, заяви още Тръмп по отношение на наложените на американски технологични компании европейските глоби.

По-рано тази седмица Съединените щати обявиха мита в размер на 10 или 12,5 процента върху вноса от десетки търговски партньори, включително ЕС, с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд.