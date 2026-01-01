Асен Симеонов, който в продължение на над 20 дни бе в неизвестност заедно с 11-годишната Наталия, остава за постоянно в ареста. Това определи Окръжният съд във Варна.

Съдът посочи, че има достатъчно доказателства, по които да се направи предположение, че е извършил престъпленията, за които е обвинен.

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Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража” заради високата степен на обществена опасност.

БГНЕС

Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и че се е грижел за момичето през тези 23 дни, в които бяха в неизвестност, съобщава NOVA.

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"4 са обвиненията, съгласувани с наблюдаващия прокурор, които ще бъдат повдигнати в рамките на този следобед, най-тежкото е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице под 18 години", каза на брифинг Радослав Лазаров от Окръжна прокуратура - Варна, след като Симеонов бе задържан.

По думите му това обвинение грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото му имущество. Ще му бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване на свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилище и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия.