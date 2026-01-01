Повдигат 4 обвинения на Асен Симеонов, едно от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив, съобщи на брифинг Радослав Лазаров от Окръжна прокуратура - Варна. Той изказа положителна оценка от наблюдаващия прокурор за действията на полицията по разрешаването на случая с намирането на 11-годишната Наталия и задържането на пастрока й Асен Симеонов.

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"4 са обвиненията, съгласувани с наблюдаващия прокурор, които ще бъдат повдигнати в рамките на този следобед, най-тежкото е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице под 18 години", каза той.

По думите му това обвинение грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото му имущество. Ще му бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване на свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилище и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия .

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Лазаров обясни, че задържаният е с 12 присъди, действал е при условията на опасен рецидив. Последната му присъда за кражба е изтърпяна през октомври 2021 година и не е изтекъл срокът от 5 години, който прекъсва възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. Той е съден за кражби, насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.

Той каза още, че най-вероятно е имало опит за взломна кражба малко преди да бъде задържан пред магазин в село Овчарово, но няма как да му бъде повдигнато обвинение за това. Лазаров допълни, че състоянието на детето предстои да бъде установено в рамките на разследването, но то няма да бъде коментирано пред медиите. Той не отговори дали 11-годишната Наталия е разпитана и не уточни дали ще се прибере при близките си. По думите му или ще се върне там или в защитена среда.

Той бе запитан защо първоначалните записи от Константиново показват, че Наталия върви на метри от него и го нарича "татко". "Дали желанието е собствено или има някаква степен на принуда - това ще се установи в рамките на разследването, включително с експертизи. Най-вероятно утре ще бъде мярката на Асен Симеонов. Ще искаме "задържане под стража", налице са всички условия за това", обясни Лазаров.

"Не съм отвличал Наталия", заяви по-рано Асен Симеонов, след като беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна. Мъжът, за когото се смята, че е отвлякъл 11-годишната Наталия от Варна – Асен Симеонов, бе установен и задържан минути след полунощ при опит да проникне в търговски обект. Издирваното 11-годишното дете беше открито тази нощ при мащабна и готвена операция в Шуменско.