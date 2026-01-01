Служители на ГДНП задържаха 40-годишен мъж и иззеха голямо количество наркотични вещества при специализирана полицейска операция в София. Това съобщиха от полицията.

Работата по случая започнала в началото на месеца, след придобита в сектор „Наркотици“ оперативна информация за мъж, който съхранява и разпространява различни видове наркотични вещества.

МВР

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия било установено, че той е криминално проявен и осъждан за подобни престъпления и живее без адресна регистрация в столичен квартал.

При специализирана полицейска операция в района на в ж.к. „Надежда“ мъжът е задържан във входа на жилищен блок. При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети: 270 таблетки екстази; около 290 грама амфетамин; около 660 грама паста за билка; около 40 грама метамфетамин; около 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана.

МВР

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.

МВР