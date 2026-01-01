Румъния в момента не изпълнява нито един от критериите за приемане на еврото, заяви днес управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску при представянето на доклад за инфлацията, съобщава телевизия Диджи 24.

По думите на Исъреску основният приоритет на Румъния сега трябва да бъде фискалната корекция и намаляването на бюджетния дефицит под 3 процента.

Управителят на централната банка посочи, че реалистичен график за присъединяване към еврозоната не може да бъде определен на този етап и че на страната вероятно ще са нужни „няколко добри години“, но при всички положения след изборите през 2028 г.

Исъреску припомни, че Румъния вече е подготвяла преминаването си към еврото, но процесът е бил прекъснат през 2018 г. Той отбеляза, че приемането на единната валута не е просто смяна на парите, а сложен политически и социален процес, който изисква устойчивост на икономическите показатели.

Управителят на централната банка напомни, че Румъния не може да се откаже от еврото, тъй като с Договора за присъединяване към ЕС е поела ангажимент да го приеме, когато изпълни необходимите условия.

Националната банка на Румъния е готова отново да участва в подготовката на процеса, но окончателните решения трябва да бъдат взети от правителството и парламента, посочи управителят на централната банка, цитиран от Диджи 24.