Сигнал за предмет, приличащ на боен снаряд, плуващ в морето край Тюленово, община Шабла, е подаден тази сутрин на телефон 112, съобщиха от Областната администрация в Добрич.

БТА

Сигналът е подаден малко след 10:00 часа от гражданин и по установения ред е предаден на Министерството на вътрешните работи и Морска администрация.

Противоминната военноморска група унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол

На място са служители на "Гранична полиция" и на Областната дирекция на МВР, очаква се да пристигнат и представители на Морска администрация.

БТА

Оказа се, че плаващият предмет в морето кух и не носи заряд. Това е мнението на експертите, които следят движението на предмета.

Областна администрация-Добрич

Служители на „Гранична полиция“ наблюдават и следят движението на плаващия предмет в морето, който заради силното вълнение и посоката на вятъра се движи в посока нос Калиакра.

БТА

Огледът на специалистите показва, че се касае за кухо съоръжение, което не носи заряд и не представлява опасност за хората и корабоплаването.