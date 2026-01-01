Задействан е координационен механизъм заради случая с детето в Монтана. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в боляровското село Воден, където беше на посещение и откри реновирания Дом за стари хора.

Припомняме, че момченце на пет години е в критично състояние, след като е било пребито от баща си.

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Случаят с детето в Монтана е поредна трагедия, на която ставаме свидетели, каза пред журналисти министър Ефремова. Тя съобщи, че във връзка със случая е свикан координационен механизъм, а институциите са се самосезирали заради здравословния проблем на детето.

„Ще се работи със семейството, с майката, ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и съответно и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики“, заяви Ефремова.

По думите ѝ действията на институциите ще бъдат насочени както към непосредствената закрила на децата, така и към работа със семейството с цел предотвратяване на подобни случаи.