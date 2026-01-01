Нова система следи в реално време за пожари в Разложката котловина, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог.

Общината е монтирала и въвела в експлоатация система за ранно откриване и предупреждение при пожари, с което се осигурява постоянно наблюдение, своевременно подаване на информация и по-бърза реакция при възникване на пожар.

Системата е разположена в местността Голак над града и включва 360-градусова камера, централен мониторинг и контрол, както и специализиран софтуер за автоматично установяване и локализиране на потенциални огнища, посочиха от общинския пресцентър.

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В съобщението е допълнено, че чрез системата цялата Разложка котловина се наблюдава непрекъснато, а при установяване на признаци за пожар, сигналът се подава в реално време към компетентните служби.

Пожарникарите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Разлог следят в реално време обстановката в цялата Разложка котловина.

Технологията позволява огнищата да бъдат локализирани още в първите моменти, което дава възможност за незабавна реакция, ограничаване на разпространението на огъня и по-ефективно използване на човешки ресурс и техника. Системата допринася и за намаляване на разходите и усилията при фалшиви сигнали, казаха още от Община Разлог.

В съобщението пише също, че Разлог е сред първите общини в страната с въведена система за ранно откриване и предупреждение при пожари.

През юли в местността Бетоловото в Национален парк „Пирин“ мълния предизвика пожар в труднодостъпен район. В овладяването на огнената стихия участваха служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, на Регионалните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разлог и Якоруда, както и служители на Югозападно държавно предприятие и на държавните горски стопанства в Разлог и Елешница.

В дейностите по гасене на пожара участваха и Доброволческото формирование на Община Разлог и спортен клуб „Мото Дружина“-Банско.