Бившият министър на правосъдието Антон Станков е починал днес във Военномедицинска академия (ВМА) в София след кратко боледуване, съобщава БНР.

Антон Станков е роден през 1966 г. в Ямбол. Средното си образование завършва в политехническото училище „Васил Левски“ в Шумен през 1983 г.

Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което се връща в Шумен. В периода от 1992 до 1994 г. е районен съдия в Районния съд в града.

Станков е министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски. През същия период е и председател на Висшия съдебен съвет.

В професионалната си кариера е бил още председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд.

Антон Станков е бил член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет, както и на Политическия съвет на НДСВ.