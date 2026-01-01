Илияна Йотова обяви Кирил Вълчев за кандидата, с когото ще се яви на президентските избори на 25 октомври. Двамата ще се борят за президентския пост като кандидат-президентска двойка.

"Той е доказал, че може да събира, а не да разделя", каза Йотова за Кирил Вълчев, след като обяви името му за свой кандидат за вицепрезидент.

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"Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с г-н Вълчев, работихме заедно за нея - за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, за българския дух, българската писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях - тук в България и зад граница с българите - това беше наша обща кауза също - да работим с българските общности за тяхното съединение, за тяхното опазване и за тяхното развитие", заяви Йотова.

Журналистите сме хора по призвание, не само по образование. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти, и хора с широка култура. Аз през годините съм видяла в г-н Вълчев и добрия правист, и журналиста, и общественика, преподавателя във висши учебни заведения - така Йотова коментира евентуалното влизане в президентската институция на двама журналисти в нейно лице и това на Кирил Вълчев след изборите през октомври.

"Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент". Това бяха първите думи на Кирил Вълчев, след като стана ясна кандидатурата му.

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„Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА – институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет. Нещо, от което има нужда в президентството – съгласие, но съгласни не означава еднакви. Това е призвание за всички вас – за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за диалог – нещо, което аз правих 28 години в „Дарик радио“, каза още той.

„Виждам себе си като гарант за две неща - още един гарант в президентството: демокрацията и България в Европа, където нашият народ допринася вече 14 века. А нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз“, добави Вълчев.

Учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидат-президентската двойка, ще се състои на 8 септември в 17:00 ч.

„Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област“, заяви Йотова.

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Нека всички отдадем признание на всички кандидати на тези президентски избори, защото те са готови на служение на българския народ и на България. Това заслужава уважение, коментира още Вълчев.

Вълчев каза още, че като генерален директор на БТА ще излезе в неплатен отпуск до края на предизборната кампания и така ще последва добрия пример на ръководители на независими институции.

Няма да превърна Консултативния съвет в предизборен терен, това го обещавам. Консултативният съвет е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на други институции. Има достатъчно лостове, в които Народното събрание в момента, може да се справи в тази ситуация, а мисля, че това е работа на външно министерство.

На 24 юли стана ясно, че Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори на 25 октомври. До днес името на вицепрезидента не беше ясно.

БГНЕС

БГНЕС

На 23 януари т.г. Йотова пое поста на държавен глава, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на настоящия премиер Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. На 19 януари в обръщение до българския народ Румен Радев обяви, че ще подаде оставка.

Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент. Според Конституцията при прекратяване на правомощията на държавния глава вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.