Няма да позволя атаката на Борислав Сарафов да отклони вниманието от избора на нов Висш съдебен съвет, заяви в позиция министърът на правосъдието Николай Найденов, след като бившият и.ф. главен прокурор, който в момента е следовател в Националната следствена служба, сезира премиера Румен Радев за предполагаеми политическа корупция и търговия с влияние.

"В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления.

Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си", заяви министърът на правосъдието в позиция, разпространена от пресцентъра на МП днес.

Найденов обяснява, че посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини.

"Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС", категоричен е Найденов, който призовава Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги предостави по съответния ред, а не чрез медиите.

"Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака.

Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво.

Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет.

Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение", гласи още позицията на министър Надейнов.

В заключение той е категоричен, че ще предприе действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов по установения от закона ред.