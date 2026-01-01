Комисията по транспорт и съобщения обсъжда на първо четене 12 законопроекта, с които се предвиждат промени в Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Членовете на комисията се обединиха около предложението на председателя Йордан Иванов след изчитане на всеки един законопроект да се пристъпва към разискванията по него.

„Продължаваме промяната“ предлага: Такситата с пътници да се движат в бус лентите

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев определи като прекрасна идеята таксиметровите шофьори да карат в т.нар. бус лента, но попита някой правил ли е симулация, ясни ли са детайлите, като се аргументира с това, че „винаги дяволът е в детайла“.

Той съобщи, че от другата седмица стартира сериозна работа в работната група по пътна безопасност.

От „Прогресивна България“ отбелязаха, че ще подкрепят всяка една реформа, която води до облекчаване на живота на хората.