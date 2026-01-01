Ивайло Мирчев от „Демократична България“ призова магистратите да не допускат да бъдат използвани за политически цели и да участват активно в избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Повод за думите му е сигналът на бившия главен прокурор, а сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов за политическа корупция и търговия с влияние.

„Не позволявайте да ви разхождат като мечки по разни офиси. Излезте, говорете и изберете със съвестта си нови членове от професионалната квота във ВСС“, заяви Мирчев.

Сарафов подава сигнал за политическа корупция до премиера Радев

Сигналът на Сарафов е изложен в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи.

В него Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата, предаде БНР.

„Аз си спомням как самият Сарафов се срещаше не в офиси, а в ресторант „Осемте джуджета“ и се прегръщаше с Пепи Еврото“, каза Мирчев.