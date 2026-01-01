Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 50-годишен мъж за отглеждане и държане на канабис, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от неустановена дата до 22.09.2026 г. в гориста местност в землището на местността Криво Падине, общ. Банкя в област София, обвиняемият с инициали Д.С. е отглеждал 40 растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила.

Освен това Д.С. е държал в къща 200 гр канабис, а в апартамент в София още 5,2 гр марихуана без да има за тях надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 354в, ал.1, пр.2 от НК и по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Д.С. е осъждан за идентично деяние. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.