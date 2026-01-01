Мощното метеорологично явление Ел Ниньо, което се наблюдава в момента, може да доведе по целия свят до февруари до 451 000 допълнителни смъртни случая, свързани с горещините, предизвиквайки рязко повишаване на глобалните температури според научни прогнози, цитирани от АФП.

Природното явление, обявено през юни, чийто пик се очаква по-късно през тази година, е напът да се превърне в най-интензивното, регистрирано досега, усилвайки ефектите от климатичните промени, причинени от човека.

Като затопля повърхностните води на земното кълбо, Ел Ниньо променя цялостната метеорологична обстановка и ветровете над Тихия океан. Чрез ефект на доминото това оказва влияние върху валежите и температурите по цялата планета.

Според оценките на Climate Impact Lab към Чикагския университет развиващите се страни могат да бъдат най-тежко засегнати по отношение на човешките жертви, свързани с горещините, предизвикани от Ел Ниньо в периода от юни до февруари.



Оценките все още не са преминали през независима научна експертиза, но предстои да бъдат публикувани в рецензирано научно списание. Според тях регионът Сахел в Африка може да отчете 66 800 допълнителни смъртни случая, причинени от жегата, в сравнение с обичайна година, близо половината от които в Нигерия.

Авторите на изследването прогнозират 19 300 допълнителни смъртни случая в Индонезия, докато във Филипините, Виетнам, Тайланд и Камбоджа броят им може да достигне 19 400, в Индия - 15 800, а в Бразилия - 13 300, отбелязва АФП.

За да получи тези стойности, организацията Climate Impact Lab се опира на проучвания, които разглеждат връзката между температурите и повишената смъртност в 24 378 региона, отчитайки местните климатични условия и уязвимостта на всяка от зоните. Изследователите след това са съпоставили тези данни с дългосрочните температурни прогнози, за да изчислят броя на допълнителните смъртни случаи, които вероятно ще бъдат причинени от явлението Ел Ниньо в сравнение със средните стойности за периода 1996-2025 г.

На 22 септември ООН предупреди за "сериозната заплаха", породена от многобройните потенциални последици от Ел Ниньо върху здравето. Освен горещините, които могат да влошат някои заболявания, явлението може да има отрицателно въздействие върху качеството на въздуха, най-вече вследствие на пожарите, както и да доведе до недохранване и холера в резултат на сушите и наводненията.