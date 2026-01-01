Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене ключови промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Реформата цели да модернизира управлението на стратегически доставки като храни, горива и медикаменти и да изясни правилата за достъп до тях.

Законопроектът, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2026 г., беше подкрепен от 11 депутати в комисията, един беше „против“, а двама се въздържаха. Промените са фокусирани върху три основни области, които засягат както работата на държавната агенция, така и самите резерви, от които зависи националната сигурност при извънредни ситуации.

Достъп за бизнеса и нови правила за контрол

Една от основните промени създава ясен правен механизъм за достъп на юридически лица, на които е възложена военновременна задача. Според Румен Младенов, зам.-председател на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, това ще регламентира как тези компании получават достъп до изделия и документация. Освен това се отменят някои функции на инспекторите в агенцията, за да се приведат правомощията им в съответствие със Закона за администрацията, след указания от Главния инспекторат на Министерския съвет.

Прецизиране на стратегическите запаси

Законопроектът прецизира съдържанието на държавните резерви, като изрично посочва основните групи материали. Сред тях са храни, горива, лекарства, основни суровини и материали, обясни Младенов. Конкретният вид и количество на стоките ще се описват в специален номенклатурен списък, който ще се приема с акт на правителството. Тази мярка цели да гарантира, че държавата съхранява най-необходимото за населението при криза.

Модернизация на медицинските резерви

Промените засягат и дефинициите в групата на медицинските резерви. По думите на Младенов, настоящите понятия в закона не съответстват на актуалните текстове в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия. Предложените корекции ще синхронизират нормативната уредба, което е от съществено значение за ефективното управление на медицински консумативи и лекарства при здравни кризи.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че неговото ведомство напълно подкрепя предложените изменения. Законопроектът вече получи одобрение на първо четене и от парламентарната икономическа комисия в началото на септември, което показва широка институционална подкрепа за реформата.