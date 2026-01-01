Граждани организират протест пред президентството на 20 октомври от 18:30 ч. под надслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ – изолация!“. Организаторите настояват за по-активна политика в сферата на отбраната и сигурността и за по-тясно сътрудничество на България със съюзниците ѝ в ЕС и НАТО.

В призива за протеста се посочват инциденти в Черно море, включително атаки срещу търговски кораби, както и случаи с руски дронове в близост до границите и нападения срещу военни складове и критични обекти. Според организаторите тези събития налагат по-решителни действия за защита на страната.

„Искаме държава, която може да се защитава. Искаме управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците ни в ЕС и НАТО“, заявяват те.

В позицията си протестиращите критикуват липсата на последователност и ясна визия в политиките на страната, включително в областта на геополитиката, отбраната, здравеопазването и образованието. Те призовават президентската институция и правителството да поемат отговорност за сигурността на гражданите.

Организаторите подчертават, че целта на протеста е да се настоява за действия, които според тях ще гарантират по-добра защита на страната и ще укрепят сътрудничеството с европейските и натовските партньори.

„Мирът е цел, отбраната е наш дълг, бездействието не е опция“, заявяват още те.