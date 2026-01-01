Илон Мъск обеща да подари по една акция на SpaceX на всяко дете в САЩ, по примера на конкурента си в сферата на изкуствения интелект Anthropic и други известни милиардери, които планират да дарят част от огромното си богатство, натрупано по време на бума на AI, съобщи The Wall Street Journal. В публикация в X в ранните часове на понеделник Мъск заяви: „Следващата година ще подаря по една от своите акции на SpaceX на всяко дете в Америка. Това ще бъде първото от много.“

Акциите на компанията затвориха в петък на цена от 146,03 долара, а според най-новите данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ в страната живеят приблизително 73 милиона деца под 18-годишна възраст. Това би означавало даряване на акции на обща стойност около 10 милиарда долара. Изглежда, че Мъск планира да използва новите правителствени „Тръмп“ сметки, за да дари акциите. Министерството на финансите на САЩ вече е регистрирало десетки милиони деца за инвестиционните сметки.

Илон Мъск официално стана първият трилионер в света, акциите на „SpaceX“ поскъпнаха

Нови правила, въведени от Министерството на финансите на САЩ миналия месец, създадоха възможност заможни дарители да предоставят акции за детските сметки, като обхващат широки групи, определени според възрастта или географското местоположение. Тези дарения, както и другите подаръци под формата на акции, могат да носят данъчни облекчения за дарителите, тъй като позволяват да се избегнат данъците върху капиталовите печалби и да се ползват данъчни приспадания от други доходи.

Обещанието идва ден след като конкурентът в сферата на изкуствения интелект Anthropic заяви, че планира да отдели 5 процента от акциите си за нов „фонд за обществена полза“, който ще може да прави благотворителни дарения или да насочва средства към „конкретни групи от населението“. В отговор Мъск намекна, че Anthropic трябва да раздаде акциите директно на обществеността.

По-рано тази година президентът на SpaceX Гвин Шотуел и съпругът ѝ обещаха да подарят по една акция на всяко от приблизително два милиона американски деца в рамките на инициативата „Тръмп“ сметки. Майкъл и Сюзън Дел също обещаха да предоставят 6,25 милиарда долара за програмата. Мъск е правил значителни дарения и преди – през 2021 г. той дари акции на Tesla на стойност приблизително 5,7 милиарда долара за благотворителност.