Устен демарш е бил отправен към временно управляващия българското посолство в Северна Македония, който е бил извикан в Министерството на външните работи и външната търговия на страната, съобщиха от институцията.

„По време на срещата беше изразено недоволство от неотдавнашното изявление на министъра на вътрешните работи на България Иван Демерджиев по случая с Ива Михайлова, което беше оценено като обидно и провокативно. Същевременно беше изразено недоволство и от изявлението на посланик Желязко Радуков по българска телевизия, което оценяваме като пряка намеса във вътрешните работи на страната ни, като вземаме предвид изразените квалификации относно работата на компетентните институции“, съобщават от министерството.

В съобщението се уточнява, че специално е било подчертано, че „подобни провокации отдалечават двустранния диалог от рамката, в която трябва да се развиват добросъседските отношения - основани на взаимно уважение, сдържаност и конструктивна комуникация” и е било посочено, че „подобно поведение може да наложи необходимостта от подходящ институционален отговор в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, която ясно установява рамката на дипломатическите действия и принципа за ненамеса във вътрешните работи на приемащата държава”.

В интервю посланикът на България в Северна Македония каза, че българската държава не е била информирана за намерението на Ива Михайлова да напусне страната и случилото се е станало известно на българското посолство чрез медиите, но би бил изключително изненадан, ако властите в Северна Македония не са знаели за това, след отнетите й паспорти, списъка, в който е била поставена личната й карта, и присъствието на униформен полицейски патрул пред дома й в Кочани.

Медиите в Северна Македония разпространиха и част от интервю за български подкаст на министъра на вътрешните работи на България Иван Демерджиев, в който той заяви, че "България няма да предаде Ива Михайлова на сръбските власти“, а на лапсуса си реагира, че „грешката не е толкова голяма“.