Тази сутрин съдът в Кочани, Република Северна Македония, е бил уведомен от МВР, че Ива Михайлова не е в Кочани и е нарушила наложената ѝ мярка за неотклонение, а председателят на съда в Кочани, който е и съдия по делото, по което е обвинена Михайлова, е препратил уведомлението до прокуратурата в града, съобщават медиите в Северна Македония.

От прокуратурата от своя страна са внесли предложение за промяна на досегашната ѝ мярка за неотклонение на "задържане под стража" поради опасност от укриване.

Съдия от съда в Кочани трябва да се произнесе по предложението на прокуратурата и ако предложението бъде прието, ще бъде издадена заповед до МВР за международно издирване, тъй като Ива Михайлова е извън територията на Северна Македония, съобщават медиите в страната.

Вчера сутринта стана ясно, че 23-годишната Ива Михайлова, срещу която в Кочани се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя, се намира в България. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, която се случва в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети.

„Най-накрая се чувствам в безопасност“: Ива Михайлова се прибра у нас, но как е напуснала Северна Македония?

Случаят има хуманитарен характер, тъй като заради наложената забрана да напуска Кочани Ива Михайлова не може да се подложи на лечение, които според медицинските експертизи от болница в Скопие, не може да бъде осъществено в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

Пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.

„Най-накрая се чувствам в безопасност“ – с тези думи Ива Михайлова на 12 октомври се завърна в България след година в Северна Македония, където по думите ѝ е била подложена на натиск и дискриминация заради българския си произход. Младата жена бе приета в „Пирогов“ за прегледи и лечение, а обстоятелствата около напускането ѝ на страната предизвикаха въпроси от двете страни на границата – докато тя и адвокатът ѝ твърдят, че са преминали законно, македонското МВР съобщи, че няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Външното ни министерство начело с министър Велислава Петрова, вътрешният министър Иван Демерджиев и президентът Илияна Йотова посочиха също, че не са били информирани за това решение.