САЩ нанесоха отбранителни удари по някои ирански цели в Ормузкия проток, заяви официален американски представител, цитиран от Асошиейтед прес.

Държавната телевизия на Иран съобщи, че на иранския остров Кешм, разположен в района на стратегическия Ормузки проток, са се чули експлозии. Според американския представител набелязани са били "иранци, използващи ракети "земя-въздух" срещу обекти на САЩ".

Ударите, които изглежда са били ограничени в сравнение с пълномащабно възобновяване на военните действия, идват в навечерието на решаващите междинни избори в САЩ, отбелязва АП. Тръмп по-рано заяви, че Съединените щати няма да нанесат удари срещу Иран преди днешните междинни избори.

Непопулярната война с Иран и произтичащото от нея въздействие върху цените на бензина и други сектори на икономиката в САЩ са уязвима тема за републиканците в опитите им да запазят контрола си над Конгреса.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви по-рано пред журналисти, че току-що е разговарял с Тръмп за преговорите с Иран и каза, че "и президентът, и аз сме доста оптимистични относно перспективите за евентуално постигане на договорено споразумение". Ванс не посочи конкретен график.