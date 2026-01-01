Племето на Ураганите постигна категорична победа в битката за територия в “Игри на волята” тази седмица. Сините успяха да си върнат владението над най-желаната територия в надпреварата след седмица, прекарана в Изолатора.

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Съревнованието изправи двата отбора пред изпитания за сила, баланс и издръжливост. Сблъсъкът започна равностойно, но грешки от страна на Зелените при въздушния елемент позволиха на техните съперници да натрупат преднина от цели две обиколки.

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В крайна сметка Ураганите се добраха до крайния успех след като милионерът Красимир не успя да издържи на физическото натоварване и изпусна тежестите, които крепеше. Това изпрати Канарите в Изолатора.

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Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA на Арената ще се проведат два напрегнати индивидуални дуела, които могат да променят хода на играта. Капитаните Иван и Юлия ще се изправят един срещу друг в непредвидим капитански двубой, а обитателите на Вишката Йордан и Александра ще се впуснат в решаваща битка за оставането си в “Игри на волята.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook , Instagram и TikTok . Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY , Vbox7 и YouTube .