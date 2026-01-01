Тежко предизвикателство за сила, издръжливост и воля очаква племената в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Ураганите и Канарите ще се изправят едни срещу други в битка за надмощие и правото да прекарат следващата седмица в най-желаната територия - Резиденцията.

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Освен с препятствията на Арената обаче, двата отбора ще трябва да се справят и с поредица от предизвикателства извън нея. Елиминацията на Александра ще даде нов повод на коалицията на Красимир да разбърка картите сред Зелените. Междувременно при Сините изборът за капитан ще предизвика изненадващи емоции и в двата действащи съюза.

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Зрителите на екстремното риалити ще видят и как се развива животът в най-новата локация в надпреварата - Вишката. Как се отразяват на Йордан и Александра новите условия?

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.