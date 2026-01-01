Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 58,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 32,52% по-висока в сравнение с предходния месец.

На откритото заседание на 28.10 т.г. енергийният регулатор изрази несъгласие с първоначално предложената цена от 59,08 евро/MWh и изиска „Булгаргаз“ да намери резерви за нейното намаляване, като постигне възможно най-благоприятна цена за българските потребители. „Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро/MWh, увеличение с 34% е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната“, заяви на заседанието председателят на КЕВР Пламен Младеновски. По отношение на цените на тока и парното за бита от 1.01.2027 г. той беше категоричен, че към настоящия момент Комисията разполага с регулаторни механизми, за да не допусне увеличаването им.

След призива на КЕВР за намаляване на поисканото драстично увеличение „Булгаргаз“ е намерил резерви, като е използвал допълнителни количества синьо гориво от хранилището в ПГХ „Чирен“. Ако тази мярка не беше предприета, с оглед на актуалните, по-високи цени на борсата TTF, увеличението през м. ноември щеше да достигне до 39,37%, спрямо м. октомври. В случай че международните цени бяха останали на нивата от подаване на заявлението на 12.10 т.г., при новата структура на микса с повишаване на количествата от ПГХ Чирен, увеличението щеше да бъде сведено до около 28 на сто.

В ценовия микс са включени също пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Утвърдената цена за м. ноември включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.